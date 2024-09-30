Из-за ремонта дороги без воды остался роддом в Экибастузе

Самовольный ремонт дороги привёл к отключению воды в роддоме Экибастуза. Компанию, проводившую земляные работы, оштрафовали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Инцидент произошёл на улице Маметова. При проведении работ повредили водопровод.

"Руководитель ТОО, допустивший проведение земляных работ без разрешения, привлечён к административной ответственности за невыполнение требований по производству работ на дорогах, установленных законодательством РК. Наложен штраф на должностное лицо в размере 10 МРП", – сообщил начальник ОАП УП Экибастуза Нургазы Жамшитов.

Чтобы избежать подобного наказания, важно правильно согласовывать вопросы проведения ремонтных или иных работ. Без специального разрешения нельзя проводить работы, которые могут помешать движению машин и пешеходов. Это касается также и работ в частном секторе, если они задевают проезжую часть.