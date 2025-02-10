Из-за растущих цен на жильё тысячи людей вышли на улицы Мадрида в знак протеста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Это уже вторая массовая демонстрация такого рода, прошедшая в Мадриде, в других городах Испании и Европы за последние месяцы. На этот раз люди протестовали под лозунгом "Достойное и устойчивое жилье сейчас". Участники марша призывали власти срочно найти решение проблемы, которую они считают "чрезвычайной ситуацией". Во время акции протеста они использовали гигантский воздушный шар в форме ключа, который был виден с расстояния нескольких метров, чтобы проиллюстрировать недоступность рынка жилья в Испании.

Средняя цена за квадратный метр жилья в Испании за последние четыре месяца 2024 года выросла на 12,5%, что даже выше максимального уровня 2007 года. Один квадратный метр жилья в Испании стоит 2 264 евро. Самое дорогое жильё – в Мадриде, где стоимость за квадратный метр составляет 3 780 евро.