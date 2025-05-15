Из-за ранней жары поливной период на юге Казахстана начался на 25 дней раньше
Сегодня, 10:02
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Сегодня, 10:02Сегодня, 10:02
85Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации
С начала поливного сезона фермерам Жамбылской области подано 44 млн кубометров воды — это в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. На сегодня полито 15 тысяч гектаров посевных площадей региона, передаёт BaigeNews.kz.
Из-за ранней жары поливной период начался на 25 дней раньше обычного, а отсутствие осадков существенно повысило спрос на воду.
В "Казводхозе" заявляют, что все договорные обязательства перед хозяйствами выполняются.
По словам аграриев, проблем с подачей воды нет, капельные системы позволяют экономить ресурсы, а урожайность ожидается высокой.
Для стабильного водоснабжения в регионе также были проведены переговоры с кыргызской стороной о дополнительных сбросах из Кировского водохранилища.
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