Из-за проблем с визами "Тобол" не может поехать на тур Лиги конференций в Швейцарию

Фото: astanatv.kz

Встреча костанайского клуба "Тобол" со швейцарским "Базелем" пока под вопросом. Директор "Тобола" Андрей Канчельскис рассказал о проблемах с Шенгенскими визами для футболистов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

По словам руководства клуба, перед игрой с "Хонкой" посольство Финляндии выдало команде визы всего на три дня. Теперь есть проблемы с выдачей виз в Швейцарию.

"Не исключено, что мы можем приехать в день игры и сразу с самолета начинать играть против такой команды, как "Базель". Это может сказаться на результате. В футболе мелочей не бывает", - сказал Канчельскис.

В первом туре Лиги конференций "Тобол" выиграл "Хонку". Первый матч прошёл в Костанае и завершился со счётом 2:1. В Финляндии "Хонка" и "Тобол" сыграли вничью - 0:0.

Во втором круге турнира костанайцы должны сыграть против титулованного клуба из Швейцарии "Базель". Первый матч состоится 27 июля. Ответная игра запланирована на 3 августа.