Из-за пожара в многоэтажке Петропавловска эвакуированы 90 человек

В Петропавловске из-за пожара в многоэтажном жилом доме эвакуировали более 90 человек, в том числе детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Возгорание произошло в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома.

Пожар ликвидирован на площади девять квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара – короткое замыкание электропроводов.