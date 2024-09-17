Из-за пожара в многоэтажке Петропавловска эвакуированы 90 человек
Сегодня, 01:02
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Сегодня, 01:02Сегодня, 01:02
96Фото: скриншот видео
В Петропавловске из-за пожара в многоэтажном жилом доме эвакуировали более 90 человек, в том числе детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Возгорание произошло в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома.
Пожар ликвидирован на площади девять квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара – короткое замыкание электропроводов.
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