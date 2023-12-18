Из-за пожара из многоэтажки в Шымкенте эвакуировали более 50 человек
Сегодня, 16:15
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Сегодня, 16:15Сегодня, 16:15
43Фото: otyrar.kz
Пожар произошёл в одной из многоэтажек Шымкента по проспекту Кунаева. Фото и видео с места происшествия попало в сеть. На кадрах виден чёрный дым, выходящий из квартир на десятом этаже, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП прокомментировали в ДЧС Шымкента.
"18 декабря в 14:10 поступило сообщение о пожаре в районе Туран, по проспекту Кунаева,91. На 10 этаже жилого дома произошло загорание кухни и лоджии на площади 17 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 14:48. По лестничному маршу спасены два человека. Самостоятельно по лестничному маршу эвакуировались 50 человек. Причина пожара устанавливается", — сообщили в ДЧС.
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