  • 7 Апреля, 08:04
  • BAIGENEWS

Из-за пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки в Талдыкоргане

Эвакуировано 23 человека, в том числе трое детей.

Сегодня, 07:35
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 07:35
Сегодня, 07:35
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Талдыкоргане из-за пожара в квартире эвакуировали жильцов пятиэтажного жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

Квартира расположена на четвёртом этаже, едкий дым от пожара распространился по всему подъезду. По лестничному маршу было эвакуировано 23 человека, в том числе трое детей. Пострадавших нет.

Силами ДЧС пожар ликвидирован в максимально сжатые сроки.

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