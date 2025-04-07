В Талдыкоргане из-за пожара в квартире эвакуировали жильцов пятиэтажного жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

Квартира расположена на четвёртом этаже, едкий дым от пожара распространился по всему подъезду. По лестничному маршу было эвакуировано 23 человека, в том числе трое детей. Пострадавших нет.

Силами ДЧС пожар ликвидирован в максимально сжатые сроки.