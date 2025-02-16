  • 16 Февраля, 02:41
  • BAIGENEWS

Из-за пожара 25 человек эвакуировали из костанайской многоэтажки

В магазине загорелся холодильник и кассовый аппарат.

Сегодня, 02:05
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 02:05
Сегодня, 02:05
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Костанае из-за пожара в продуктовом магазине на первом этаже пятиэтажного жилого дома эвакуировали 25 человек, в том числе 7 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщается, что в магазине загорелся холодильник и кассовый аппарат.

Пожар ликвидировали на малой площади. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается. 

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