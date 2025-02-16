Из-за пожара 25 человек эвакуировали из костанайской многоэтажки
В магазине загорелся холодильник и кассовый аппарат.
Сегодня, 02:05
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Сегодня, 02:05Сегодня, 02:05
97Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В Костанае из-за пожара в продуктовом магазине на первом этаже пятиэтажного жилого дома эвакуировали 25 человек, в том числе 7 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Сообщается, что в магазине загорелся холодильник и кассовый аппарат.
Пожар ликвидировали на малой площади. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.