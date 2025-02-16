В Костанае из-за пожара в продуктовом магазине на первом этаже пятиэтажного жилого дома эвакуировали 25 человек, в том числе 7 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщается, что в магазине загорелся холодильник и кассовый аппарат.

Пожар ликвидировали на малой площади. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.