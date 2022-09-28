Из-за похолодания в Астане раньше срока включили отопление

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Из-за похолодания в Астане раньше срока начали подключать к отоплению социальные объекты (медучреждения, школы, детсады, спортобъекты). С 30 сентября тепло поэтапно начнёт появляться в многоквартирных домах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

"Также в столице продолжаются работы по газификации жилых массивов. Районы Алматы и Сарыарка полностью обеспечены возможностью подключения домов к газу. Для жителей частного сектора определены компании, которые реализуют уголь. В целях недопущения роста цен с компаниями заключены соответствующие меморандумы о закреплении стоимости угля. Работает "горячая линия" по номеру 109, где можно узнать о запасах, ценах и наличии угля на тупиках", - говорится в сообщении.

Ранее в акимате астанчан попросили принять участие в подготовке своих домов к отопительному сезону.