Из-за подтопления приостановлено движение на трассе Атырау – Уральск
Сегодня, 03:33
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Сегодня, 03:33Сегодня, 03:33
90Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области / иллюстративное фото
Приостановлено движение транспорта на трассе республиканского значения Атырау – Уральск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
Сообщается, что такое решение принято из-за повышения уровня реки Жайык и подтопления данной трассы на 39-м километре.
"Движение для всех видов автотранспорта на данном участке приостановлено. Для автомобилистов, следующих в посёлок Махамбет и Уральск, имеется альтернативный маршрут по дороге областного значения Атырау – Индер с дальнейшем переездом через мост в селе Ортакшыл на трассу Атырау – Уральск. Ведутся ремотно-восстановительные работы", – сообщили в штабе.
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