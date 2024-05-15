Из-за подтопления приостановлено движение на трассе Атырау – Уральск

Приостановлено движение транспорта на трассе республиканского значения Атырау – Уральск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Сообщается, что такое решение принято из-за повышения уровня реки Жайык и подтопления данной трассы на 39-м километре.

"Движение для всех видов автотранспорта на данном участке приостановлено. Для автомобилистов, следующих в посёлок Махамбет и Уральск, имеется альтернативный маршрут по дороге областного значения Атырау – Индер с дальнейшем переездом через мост в селе Ортакшыл на трассу Атырау – Уральск. Ведутся ремотно-восстановительные работы", – сообщили в штабе.