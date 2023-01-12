Из-за плохих дорог происходит каждое четвертое ДТП в Казахстане - МВД

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В министерстве внутренних дел озвучили самые частые причины дорожно-транспортных происшествий в стране. Выяснилось, что одной из наиболее распространенных причин аварий является плохое состояние дорог, передает BaigeNews.kz.

"Почти каждое четвертое ДТП было совершено по причине неудовлетворительного состояния дорожной инфраструктуры. Здесь нами видится решение проблем путем строительства на загруженных направлениях многополосных дорог с разделительными ограждениями. Наглядным примером, тому как современные дороги позволяют не только создать более комфортные условия для дорожного движения, но и минимизировать риск дорожно-транспортных происшествий является трасса "Астана-Щучинск"", - сообщил на брифинге в СЦК заместитель главы МВД Игорь Лепеха.

По его словам, до реконструкции (в 2016 году) на этом участке совершалось до 143 ДТП, в которых погибали порядка 75 и получали травмы свыше 160 человек. В 2022 году на этом участке было зарегистрировано в три раза меньше ДТП (46), погибших в пять (12) и раненых в два раза меньше (107).

"На сегодня, протяженность дорог с четырьмя и более полосами движения, а также барьерными и разделительными ограждениями составляет всего три тысячм километров. Это всего 2% в масштабе страны (148 тысяч километров). Большинство дорог построено по старым госстандартам. На сегодня по нашим оценкам необходимо еще более шести тысяч километров двухполосных дорог перевести в многополосные по типу "Астана – Щучинск"", - сообщили в МВД.

Отдельная проблема – это ДТП с участием пешеходов, отметил Лепеха. По его словам, причина здесь одна – это отсутствие пешеходной инфраструктуры, позволяющей обеспечить их безопасность.

Всего по стране требуется дополнительно обустроить:

- 6 241 километр тротуаров;

- 7 675 километров уличного освещения;

- 2 048 пешеходных переходов, в том числе 361 регулируемых пешеходных переходов, 126 надземных и 74 подземных пешеходных переходов.

"Только в Астане требуется дополнительное строительство 30 пешеходных переходов (всего 205), 10 подземных (всего 10) и надземных – 7 (всего 4). Из-за отсутствия элементарных условий наши граждане вынуждены переходить дороги в необорудованных местах либо двигаться по краю проезжей части там, где нет тротуаров и освещения. Все это приводит к трагическим последствиям, гибели и травмам пешеходов", - сказал заместитель министра.

По итогам года погибло 606 пешеходов и 5203 получили ранения. Игорь Лепеха отметил, что нельзя не упомянуть и дисциплину самих пешеходов на дорогах, которые сами ответственны за сохранение жизни и здоровья.