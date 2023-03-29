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  • Из-за паводка остановлена работа пункта пропуска на границе Казахстана и России
пресс-служба КНБ РК Сегодня, 16:49
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Сегодня, 16:49
162
Фото: пресс-служба КНБ РК

Из-за паводка остановлена работа пункта пропуска на границе Казахстана и России

Паводковая ситуация в Костанайской области привела к приостановке работы автомобильного пункта пропуска "Желкуар", передаёт BaigeNews.kz.

"С 29 марта временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу Республики Казахстан в автомобильном пункте пропуска "Желкуар", расположенном на территории Житикаринского района Костанайской области напротив российского пункта пропуска "Мариинский" Челябинской области", - сообщили в пресс-службу КНБ РК.

О возобновлении работы пункта обещают оповестить дополнительно.

Водителям рекомендуют скорректировать маршруты движения с учётом складывающейся ситуации.

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Сегодня, 16:49
162
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