Из-за пандемии, войны в Украине и климатических катастроф мир движется назад - представитель ООН в Казахстане
Сегодня, 19:41
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Сегодня, 19:41Сегодня, 19:41
145Фото: news.un.org
Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг Стори в интервью BaigeNews.kz рассказала о программе устойчивого развития Организации Объединённых наций и поделилась впечатлениями о жизни в нашей стране.
Она также подвела итоги работы ООН в РК с момента вступления страны в организацию.
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