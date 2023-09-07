Из-за пандемии, войны в Украине и климатических катастроф мир движется назад - представитель ООН в Казахстане

Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг Стори в интервью BaigeNews.kz рассказала о программе устойчивого развития Организации Объединённых наций и поделилась впечатлениями о жизни в нашей стране.

Она также подвела итоги работы ООН в РК с момента вступления страны в организацию.