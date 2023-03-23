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Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте
Родители просят аннулировать тур республиканской школьной олимпиады естественно-математического направления, который проходил в Шымкенте. Накануне не менее 12 юных участников попали в больницу с пищевым отравлением, передаёт BaigeNews.kz.
Об инциденте с массовым отравлением детей в Шымкенте на своей странице в Facebook сообщил казахстанский блогер Ильяс Мынжасаров.
"Как мне рассказал мне один из участников, большинство из них разместили в университете имени Мухтара Ауэзова. Наблюдается массовое отравление участников олимпиады. 15 человек забрала скорая помощь. Его соседа по общежитию забрали сегодня в 3 часа ночи. "Дарын" проигнорировал этот факт и не стал переносить олимпиаду. В итоге, кто то писал в болезненном состоянии, а те кто попали в скорую просто пропустили олимпиаду", — написал Ильяс Мынжасаров.
Он также пожаловался и на качество составленных заданий.
В комментариях под постом инцидент прокомментировала представитель пресс-службы Министерства просвещения РК Мереке Нурмуханова.
Она уточнила, что госпитализированных детей 12, а не 15, и сообщила, что по поручению министра просвещения, на место выехала рабочая группа во главе с вице-министром Шолпан Кариновой, заместителем председателя комитета среднего образования и председателем комитета по охране прав детей.
"К концу дня 21 марта у 12 детей из 904 участников олимпиады появились симптомы недомогания, связанные с повышением температуры, нарушением функции кишечно-желудочного тракта. После осмотра медиками скорой помощи было принято решение о транспортировке детей в инфекционную больницу города Шымкент. Сейчас состояние детей стабилизировалось. Санитарно-эпидемиологической службой города выясняются причины возникновения ситуации. Дети находятся под наблюдением медицинских работников, в том числе министерства. Оргкомитетом олимпиады оказывается психологическая поддержка данным участникам. Рабочей группой тщательно будет изучен каждый вопрос. Ситуация находится на личном контроле министра просвещения", — заверила представитель пресс-службы.
Однако комментаторы остались недовольными ответом и потребовали аннулировать тур школьной олимпиады.
"Ребёнок готовится месяцами, годами для того чтобы попасть на республиканский этап!Ночами не спят, многие учатся на отлично, то есть им нужно быть отличниками и по другим предметам! И для многих это важно для поступления в вуз! И потом вот так провалить олимпиаду по вине халатности организаторов", — пишут пользователи.
Некоторые комментаторы при этом утверждают, что пострадавших детей на самом деле было больше, но некоторые терпели симптомы отравления, чтобы не пропустить олимпиаду.
"Мой ребёнок в больнице сейчас, был с температурой и головной болью на втором этапе. Госпитализированных детей 12. Эти дети не виноваты в том, что у организатор допустил такую халатность. Ставьте вопрос об аннулировании второго тура. Их не надо поощрять, им надо дать шанс. Мама ученика, говорит что сын очень расстроен, он был в больнице, пропустил второй тур. Это многомесячная подготовка ученика, педагога и школы", — отмечают казахстанцы.
Как сообщается в пресс-релизе Министерства просвещения РК, с 20 по 25 марта в Шымкенте проходит республиканская олимпиада по предметам естественно-математического направления. Это традиционное интеллектуальное соревнование сильнейших школьников 9-11(12) классов республики по математике, физике, химии, биологии, географии и информатике. В роли организатора выступает РНПЦ "Дарын".
Полевой тур республиканской олимпиады проходил на набережной реки Қошқар ата в Шымкенте. 142 школьника были разделены на три класса. Перед ними поставили задачи, требующие географических знаний. Тур длился полтора часа. В 9 и 10 классе основным заданием был план местности, вычисления угла падения солнечных лучей, тип питания реки и другое. В 11 классе были разнообразные задания по биогеографии, найти виды растений или определить питания реки.
По итогам определены 907 победителей, в том числе 88 членов олимпийского резерва по основам наук. Планировалась, что пятидневная интеллектуальная битва будет проходить в классическом формате. Результаты и торжественное награждение победителей запланированы на 25 марта.
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