Из-за ослабления тенге в Казахстане может подорожать жильё

В Казахстане может вырасти цена на новое жильё. Об этом на брифинге в правительстве сообщил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, передает BaigeNews.kz.

По его словам, Казахстан обеспечивает себя сам цементом, арматурой, всем, что необходимо для внешней отделки домов. Но что касается внутренней отделки – то в этом вопросе страна импортозависима.

"У нас проблема с внутренней отделкой. Здесь тоже принимаются меры, мы поручили министерству промышленности и строительства разработать специальную программу по развитию строительной отрасли именно по отделочным материалам в Казахстане, чтобы быстрее уйти от импортозависимости. На рынке жилья, возможно, будет изменение цен из-за того, что будет расти стоимость импортируемых стройматериалов. Этого не исключаем. Но в то же время хочу сказать, что мы контролируем вопросы социального жилья - всё, что касается продуктов "Отбасы банка", продуктов социальной аренды, кредитного так называемого жилья, которое финансирует Казахстанская жилищная компания, мы там можем регулировать предельные цены на квадратный метр. Поэтому здесь, я думаю, ситуация будет под контролем", - сказал министр нацэкономики Нурлан Байбазаров.

Цены на недвижимость в Казахстане в итоге определит сам рынок, считает министр.