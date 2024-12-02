Из-за ослабления тенге в Казахстане может подорожать жильё
В правительстве намерены регулировать предельные цены на квадратный метр в некоторых новостройках.
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В Казахстане может вырасти цена на новое жильё. Об этом на брифинге в правительстве сообщил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, передает BaigeNews.kz.
По его словам, Казахстан обеспечивает себя сам цементом, арматурой, всем, что необходимо для внешней отделки домов. Но что касается внутренней отделки – то в этом вопросе страна импортозависима.
"У нас проблема с внутренней отделкой. Здесь тоже принимаются меры, мы поручили министерству промышленности и строительства разработать специальную программу по развитию строительной отрасли именно по отделочным материалам в Казахстане, чтобы быстрее уйти от импортозависимости. На рынке жилья, возможно, будет изменение цен из-за того, что будет расти стоимость импортируемых стройматериалов. Этого не исключаем. Но в то же время хочу сказать, что мы контролируем вопросы социального жилья - всё, что касается продуктов "Отбасы банка", продуктов социальной аренды, кредитного так называемого жилья, которое финансирует Казахстанская жилищная компания, мы там можем регулировать предельные цены на квадратный метр. Поэтому здесь, я думаю, ситуация будет под контролем", - сказал министр нацэкономики Нурлан Байбазаров.
Цены на недвижимость в Казахстане в итоге определит сам рынок, считает министр.
"Что касается рыночного жилья разных категорий - бизнес-жилья, элитного или люкс-класса, то там уже, думаю, рынок будет сам определять. Если будет спрос по такой цене - стройкомпании будут продавать. Если нет, то, думаю, наши строительные компании за эти годы научились маркетингу, умеют продавать, предлагают тоже разные схемы. Продавец и клиент найдут друг друга. Здесь вопрос будет чисто в зависимости от покупательской способности той или иной категории населения", - сказал Байбазаров.
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