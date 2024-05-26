Из-за оползня в Папуа - Новой Гвинее погибли 670 человек

В результате сильного оползня в Папуа - Новой Гвинее могли погибнуть более 670 человек. Об этом сообщила Международная организация по миграции ООН, по данным которой погребенными под завалами оказались более 150 домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

"По оценкам, на данный момент под землей находятся более 670 человек", — заявил руководитель миссии организации в стране со ссылкой на данные местных властей Серхан Актопрак.

Изначально власти полагали, что оползень затопил порядка 60 домов, однако позднее оказалось, что их намного больше. Глубина завалов составляет от шести до восьми метров.