Коммунальные службы Алматы перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Сначала на город обрушился дождь. Потом он перешёл в снег – снегопад начался 15 декабря в 18:00 и по прогнозам синоптиков продолжится до утра 16 декабря.

На 22:00 15 декабря в городе выпало 4 см снега, на Каменском плато – 15 см, в горных районах – до 35 см.

Для ликвидации последствий непогоды мобилизованы 396 единиц спецтехники и 240 дорожных рабочих. С момента начала снегопада 122 пескоразбрасывателя уже обработали улично-дорожную сеть противогололедными материалами, израсходовав 645 тонн смеси.

Особое внимание уделяется горным и предгорным районам города, где активно проводится сгребание снега. Для очистки тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов задействовано 65 единиц малогабаритной техники.

Согласно информации РГП "Казгидромет", снег завершится утром 16 декабря. Температура ночью составит -6…-8°C, ветер западный 3-8 м/с с порывами до 13 м/с. Днём ожидается понижение температуры, осадки прекратятся.

В акимате просят водителей авто соблюдать меры предосторожности, скоростной режим и дистанцию между автомобилями, избегать парковки на обочинах дорог, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники. Пешеходам рекомендуется проявлять осторожность при переходе дорог.

Жителей города призывают временно воздержаться от поездок в сторону катка "Медеу" и горнолыжного курорта "Шымбулак" до окончания снегопада. Это может создать повышенную нагрузку на трафик, что затруднит работу по очистке дорог.