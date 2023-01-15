Из-за непотушенной сигареты в ВКО чуть не погибли шесть человек

Фото: ДЧС ВКО

В городе Алтай по улице Матросова в двухэтажном жилом доме произошел пожар. Из задымленного помещения огнебоцам удалось спасти шестерых человек, двое из которых — дети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.

В квартире, расположенной на втором этаже, в зале горели личные вещи, мебель, деревянные конструкции потолочного перекрытия. Прибывшие подразделения пожарных создали звено газодымозащитной службы, которое проникло в задымленное помещение и эвакуировало четверых взрослых и двоих детей.

Фото: ДЧС ВКО

"Огонь ликвидировали на площади девять квадратных метров. Всего было задействовано три единицы техники и семь человек личного состава. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении в нетрезвом виде", — сообщили в ведомстве.

ДЧС ВКО просит граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности.