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ДЧС ВКО Сегодня, 12:55
169
Сегодня, 12:55
169
Фото: ДЧС ВКО

Из-за непотушенной сигареты в ВКО чуть не погибли шесть человек

В городе Алтай по улице Матросова  в  двухэтажном жилом доме произошел пожар. Из задымленного помещения огнебоцам удалось спасти шестерых человек, двое из которых — дети, передаёт BaigeNews.kz  со ссылкой на ДЧС ВКО. 

В квартире, расположенной на втором этаже, в зале горели личные вещи, мебель,  деревянные конструкции потолочного перекрытия. Прибывшие подразделения пожарных создали звено газодымозащитной службы, которое проникло в задымленное помещение и  эвакуировало четверых взрослых и двоих детей.

Фото: ДЧС ВКО

"Огонь ликвидировали на площади девять квадратных метров. Всего было задействовано три  единицы техники и семь человек личного состава. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении в нетрезвом виде", —  сообщили в ведомстве.

ДЧС ВКО просит граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности.

"Максимальная температура тлеющей папиросы колеблется в пределах 300-420 градусов при длительности тления 4-8 минут. Сигарета может тлеть полчаса, ее температура в это время 310-320 градусов. В конечном результате  папироса погаснет, но перед этим она может вызвать тление материала, на который была брошена. Новый очаг тления за время 1-4 часа (в зависимости от свойств материала и условий теплоотдачи) способен превратиться в пожар", — отметил начальник Управления ГПК ДЧС ВКО Нуржан Омиржанов.

Видео: ДЧС ВКО
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#Пожар #ВКО
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:55
169
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