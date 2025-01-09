Проезд по трассе Астана – Щучинск временно закрыли из-за ухудшения погоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Также в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области (метель, ограничение видимости, ветер) закрыты несколько трасс:

- Костанай-Аулиеколь-Сурган на участке граница Костанайской области - посёлок Сурган;

- Жаксы-Есиль-Бузулук на участке между посёлками Аксай и Бузулук;

- Жезказган-Петропавловск на участке между посёлками Бузулук и Сурган.

В Костанайской области закрыты трассы:

- Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы на участке от посёлка Сарыколь-граница СКО;

- Костанай-Аулиеколь-Сурган на участке от посёлка Аулиеколь до границы Акмолинской области.

В Северо-Казахстанской области закрыта дорога Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы на участке от границы Костанайской области до села Токсан-би.



Ориентировочное время открытия дорог – 9 января с 7 до 9 утра.

Ранее сообщалось о закрытии участка от Талдыкоргана до посёлка Кызылагаш на дорог Алматы - Усть-Каменогорск, а также на участке между сёлами Отар и Кайнар на дороге республиканского значения Алматы-Ташкент-Термез.