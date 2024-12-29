Из-за непогоды закрыты дороги в нескольких областях Казахстана
Ограничения планируется снять утром 30 декабря.
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Из-за непогоды закрыты ряд участков на автодорогах республиканского значения в нескольких областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
По данным нацкомпании "КазАвтоЖол", вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта в:
- Туркестанской области на участке автодороги Самара-Шымкент от границы Кызылординской области до Туркестана;
- области Улытау на участке автодороги Кызылордар-Павлодар от границы Кызылординской области до Жезказгана.
В Кызылординской области временно закрыт проезд на участке автодороги Самара-Шымкент от Аральска до границы Туркестанской области.
Ориентировочное время открытия дорог – 30 декабря в 08:00.
Ранее сообщалось о введении ограничения движения на участках республиканских дорог в области Абай и ВКО.
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