Из-за непогоды закрыты ряд участков на автодорогах республиканского значения в нескольких областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

По данным нацкомпании "КазАвтоЖол", вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта в:

- Туркестанской области на участке автодороги Самара-Шымкент от границы Кызылординской области до Туркестана;

- области Улытау на участке автодороги Кызылордар-Павлодар от границы Кызылординской области до Жезказгана.

В Кызылординской области временно закрыт проезд на участке автодороги Самара-Шымкент от Аральска до границы Туркестанской области.

Ориентировочное время открытия дорог – 30 декабря в 08:00.

Ранее сообщалось о введении ограничения движения на участках республиканских дорог в области Абай и ВКО.