Из-за непогоды ограничено движение на республиканских трассах по Казахстану
Ограничения на республиканских трассах ввели в нескольких регионах страны.
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Из-за непогоды для грузового и общественного транспорта временно закрыты участки республиканских трасс в ряде областей Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
В Кызылординской области:
- участок граница Актюбинской области - город Аральск на трассе Шымкент-Самара (км 1240-1357).
В Актюбинской области:
- участок город Актобе - граница Кызылординской области на трассе Шымкент-Самара (км 776-1240);
- участок Карабутак - граница Костанайской области на трассе Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костанай (км 0-234).
В Костанайской области:
- участок граница Актюбинской области - село Адаевка на трассе Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костанай (км 234-310).
Планируемое открытие движения – 5 января в 06:00.
Также до завтрашнего утра полностью закрыт проезд на участке автодороги Алматы-Ташкент-Термез в Жамбылской области в промежутке между сёлами Отар и Кайнар (км 159-238) и в Алматинской области на участке ПВП - город Конаев автодороги республиканского значения Алматы-Усть-Каменогорск (км 25-67).
В колл-центре (номер 1403) можно получить дополнительную информацию в любое время суток.
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