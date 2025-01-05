Из-за непогоды для грузового и общественного транспорта временно закрыты участки республиканских трасс в ряде областей Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Кызылординской области:

- участок граница Актюбинской области - город Аральск на трассе Шымкент-Самара (км 1240-1357).

В Актюбинской области:



- участок город Актобе - граница Кызылординской области на трассе Шымкент-Самара (км 776-1240);

- участок Карабутак - граница Костанайской области на трассе Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костанай (км 0-234).

В Костанайской области:

- участок граница Актюбинской области - село Адаевка на трассе Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костанай (км 234-310).

Планируемое открытие движения – 5 января в 06:00.

Также до завтрашнего утра полностью закрыт проезд на участке автодороги Алматы-Ташкент-Термез в Жамбылской области в промежутке между сёлами Отар и Кайнар (км 159-238) и в Алматинской области на участке ПВП - город Конаев автодороги республиканского значения Алматы-Усть-Каменогорск (км 25-67).

В колл-центре (номер 1403) можно получить дополнительную информацию в любое время суток.