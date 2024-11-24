  • 24 Ноября, 16:01
  • BAIGENEWS

Из-за непогоды закрыли трассу в области Жетысу

О введении ограничения движения сообщил КазАвтоЖол.

Сегодня, 15:37
АВТОР
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volg.mk.ru Сегодня, 15:37
Сегодня, 15:37
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Фото: volg.mk.ru

КазАвтоЖол ввёл ограничения на дороге республиканского значения "Ушарал-Достык" в области Жетысу из-за ухудшения погодных условий, передаёт BaigeNews.kz.

"24 ноября 2024 года в 15:30 в области Жетысу в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения "Ушарал-Достык", от станции Коктума до села Достык, планируется введение ограничения движения для всех видов транспорта", — говорится в сообщении.

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