Из-за непогоды закрыли трассу в Карагандинской области

"КазАвтоЖол" ограничил движение для грузового и пассажирского транспорта на республиканской трассе в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"1 декабря 2024 года в 18:00 в Карагандинской области в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги "Екатеринбург-Алматы" км 1505-1610 (поселок Новостройка - поселок Аксу-Аюлы)", — говорится в сообщении национального оператора.

По прогнозам "Казгидромета", 2 декабря в регионе на дорогах будет гололедица. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман.