Из-за непогоды закрыли трассу в Карагандинской области
Ограничение будет действовать с 18:00 1 декабря.
Сегодня, 17:45
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Сегодня, 17:45Сегодня, 17:45
155Фото: 68.mchs.gov.ru
"КазАвтоЖол" ограничил движение для грузового и пассажирского транспорта на республиканской трассе в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.
"1 декабря 2024 года в 18:00 в Карагандинской области в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги "Екатеринбург-Алматы" км 1505-1610 (поселок Новостройка - поселок Аксу-Аюлы)", — говорится в сообщении национального оператора.
По прогнозам "Казгидромета", 2 декабря в регионе на дорогах будет гололедица. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман.
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