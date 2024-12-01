  • 1 Декабря, 19:16
  • BAIGENEWS

Из-за непогоды закрыли трассу в Карагандинской области

Ограничение будет действовать с 18:00 1 декабря.

Сегодня, 17:45
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68.mchs.gov.ru Сегодня, 17:45
Сегодня, 17:45
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Фото: 68.mchs.gov.ru

"КазАвтоЖол" ограничил движение для грузового и пассажирского транспорта на республиканской трассе в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz. 

"1 декабря 2024 года в 18:00 в Карагандинской области в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги "Екатеринбург-Алматы" км 1505-1610 (поселок Новостройка - поселок Аксу-Аюлы)", — говорится в сообщении национального оператора.

По прогнозам "Казгидромета", 2 декабря в регионе на дорогах будет гололедица. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман.

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