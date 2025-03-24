В Казахстане из-за сложных погодных условий введены ограничения на движение транспорта в трех областях, передаёт BaigeNews.kz.

По данным на 18:00 24 марта , закрыты участки трех республиканских автодорог.

Ограничения введены в следующих регионах:

Актюбинская область – закрыта трасса "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" на участке км 3-92 (Кандыагаш – Эмба).

Костанайская область – движение ограничено на нейтральной зоне Казахстанско-Российской границы, вблизи села Мариновка.

Северо-Казахстанская область – закрыт участок трассы "Обход г. Петропавловск" км 4-7 (от кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль).

Для расчистки трасс и обеспечения безопасности на дорогах задействованы 232 единицы спецтехники и 463 специалиста.

Автомобилистам рекомендуется воздержаться от поездок по указанным направлениям, следить за обновлениями дорожной ситуации и учитывать погодные условия при планировании маршрутов.