Из-за непогоды закрыли автодороги в трех областях Казахстана
Дороги в Актюбинской, Костанайской областях и СКО закрыли из-за непогоды.
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В Казахстане из-за сложных погодных условий введены ограничения на движение транспорта в трех областях, передаёт BaigeNews.kz.
По данным на 18:00 24 марта , закрыты участки трех республиканских автодорог.
Ограничения введены в следующих регионах:
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Актюбинская область – закрыта трасса "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" на участке км 3-92 (Кандыагаш – Эмба).
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Костанайская область – движение ограничено на нейтральной зоне Казахстанско-Российской границы, вблизи села Мариновка.
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Северо-Казахстанская область – закрыт участок трассы "Обход г. Петропавловск" км 4-7 (от кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль).
Для расчистки трасс и обеспечения безопасности на дорогах задействованы 232 единицы спецтехники и 463 специалиста.
Автомобилистам рекомендуется воздержаться от поездок по указанным направлениям, следить за обновлениями дорожной ситуации и учитывать погодные условия при планировании маршрутов.
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