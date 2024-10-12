Из-за непогоды закроют трассы в Карагандинской области

"КазАвтоЖол" обновил оперативную информацию об ограничении движения в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"12 октября в 19:30 в связи с ухудшением погодных условий будет введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги "Кызылорда-Павлодар" км 967-1135 (участок к от Караганды до границы с Павлодарской областью) и "Караганда-Аягоз-Бугаз" км 17-217 (участок от Караганды до Каркаралинска), — говорится в сообщении.

В МЧС РК отмечают, что по прогнозам "Казгидромета" ожидается ухудшение погодных условий: понижение температуры воздуха, гололед, верховой снег.

В этой связи в ряде регионов страны закрыты автодороги республиканского и областного значения, а также объявлены штормовые предупреждения.

Спасатели рекомендуют казахстанцам воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.

Ранее сообщалось о закрытии дороги из Астаны в Темиртау.

Напомним, в связи с неблагоприятными погодными условиями и закрытием автодороги Астана-Кокшетау, около 600 человек эвакуируют с трассы на поездах.