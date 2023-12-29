Из-за непогоды в пяти областях Казахстана ограничили передвижение транспорта

Из-за погодных условий на 26 участках автодорог республиканского значения в пяти областях Казахстана введены ограничения для передвижения автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "КазАвтоЖол".



Так, ограничение введено для грузового и общественного транспорта на восьми участках дорог Акмолинской области:

- Щучинск-Зеренда (0-77 км), участок Щучинск - село Зеренда;

- Кокшетау-Атбасар (47-184 км), участок село Зеренда - Атбасар;

- Астана-Петропавловск (18-234 км), участо Астана - Щучинск (платный участок);

- Екатеринбург-Алматы (1292-1353), участок ПВП Жибек жолы - граница Карагандинской области;

- Екатеринбург-Алматы (856-915 км), участок граница СКО - посёлок Жаксы;

- Кокшетау-Рузаевка (0-61), участок Кокшетау - граница СКО;

- Кокшетау-Омск (14-50 км), участок Кокшетау - граница СКО;

- Астана-Петропавловск (304-341 км), участок Кокшетау - граница СКО.



В Жетысуской области введён запрет для всех видов автотранспорта (дождь, понижение температуры) на трассе Ушарал-Достык (84-184 км), участок станция Коктума - станция Достык.



В Карагандинской области ограничено движение грузового и общественного транспорта (дождь, гололёд) на трассе Екатеринбург-Алматы (1353-1426 км), участок граница Акмолинской области - ПВП Темиртау.

В Костанайской области ограничено движение грузового и общественного транспорта на трассах Екатеринбург-Алматы (683-729 км), участок село Сарыколь - граница СКО и Мамлютка-Костанай (180-250 км), участок граница СКО - село Узынколь.



В СКО ограничено движение грузового и общественного транспорта (дождь, гололёд, метель, ограничение видимости) на 14 участках:

- Екатеринбург-Алматы (729-856 км), участок граница Костанайской области - граница Акмолинской области;

- Челябинск-Новосибирск (465-655 км), участок граница РФ - граница РФ;

- Астана-Петропавловск (341-473 км), участок граница Акмолинской области - село Бесколь;

- Петропавловск-Соколовка-граница РФ (11-72 км), участок Петропавловск - граница РФ;

- Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-граница РФ (50-280 км), участок граница Акмолинской области - граница РФ;

- Жезказган-Петропавловск (595-946 км), участок граница Акмолинской области - село Бесколь;

- Мамлютка-Костанай (0-180 км), участок Мамлютка - граница Костанайской области;

- Кокшетау-Рузаевка (61-196 км), участок граница Акмолинской области - село Рузаевка;

- Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра (0-24 км), участок село Саумауколь - Мемориальный комплекс;

- Петерфельд-Архангельск-Новокаменка (0-30 км), участок село Петерфельд - автодорога А-16;

- Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (0-228 км), участок Булаево - село Рощинское;

- Рощинское-Корнеевка-Волошинка (0-86 км), участок село Рощинское - село Волошинка;

- Волошинка-Сергеевка-Тимирязево (0-119 км), участок село Волошинка - село Тимирязево;

- Тимирязево-Сарыколь-граница области (0-31 км), участок село Тимирязево - граница области.



На автодорогах республиканского значения задействовано 29 единицы техники.