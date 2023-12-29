Из-за непогоды в пяти областях Казахстана ограничили передвижение транспорта
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Из-за погодных условий на 26 участках автодорог республиканского значения в пяти областях Казахстана введены ограничения для передвижения автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "КазАвтоЖол".
Так, ограничение введено для грузового и общественного транспорта на восьми участках дорог Акмолинской области:
- Щучинск-Зеренда (0-77 км), участок Щучинск - село Зеренда;
- Кокшетау-Атбасар (47-184 км), участок село Зеренда - Атбасар;
- Астана-Петропавловск (18-234 км), участо Астана - Щучинск (платный участок);
- Екатеринбург-Алматы (1292-1353), участок ПВП Жибек жолы - граница Карагандинской области;
- Екатеринбург-Алматы (856-915 км), участок граница СКО - посёлок Жаксы;
- Кокшетау-Рузаевка (0-61), участок Кокшетау - граница СКО;
- Кокшетау-Омск (14-50 км), участок Кокшетау - граница СКО;
- Астана-Петропавловск (304-341 км), участок Кокшетау - граница СКО.
В Жетысуской области введён запрет для всех видов автотранспорта (дождь, понижение температуры) на трассе Ушарал-Достык (84-184 км), участок станция Коктума - станция Достык.
В Карагандинской области ограничено движение грузового и общественного транспорта (дождь, гололёд) на трассе Екатеринбург-Алматы (1353-1426 км), участок граница Акмолинской области - ПВП Темиртау.
В Костанайской области ограничено движение грузового и общественного транспорта на трассах Екатеринбург-Алматы (683-729 км), участок село Сарыколь - граница СКО и Мамлютка-Костанай (180-250 км), участок граница СКО - село Узынколь.
В СКО ограничено движение грузового и общественного транспорта (дождь, гололёд, метель, ограничение видимости) на 14 участках:
- Екатеринбург-Алматы (729-856 км), участок граница Костанайской области - граница Акмолинской области;
- Челябинск-Новосибирск (465-655 км), участок граница РФ - граница РФ;
- Астана-Петропавловск (341-473 км), участок граница Акмолинской области - село Бесколь;
- Петропавловск-Соколовка-граница РФ (11-72 км), участок Петропавловск - граница РФ;
- Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-граница РФ (50-280 км), участок граница Акмолинской области - граница РФ;
- Жезказган-Петропавловск (595-946 км), участок граница Акмолинской области - село Бесколь;
- Мамлютка-Костанай (0-180 км), участок Мамлютка - граница Костанайской области;
- Кокшетау-Рузаевка (61-196 км), участок граница Акмолинской области - село Рузаевка;
- Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра (0-24 км), участок село Саумауколь - Мемориальный комплекс;
- Петерфельд-Архангельск-Новокаменка (0-30 км), участок село Петерфельд - автодорога А-16;
- Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (0-228 км), участок Булаево - село Рощинское;
- Рощинское-Корнеевка-Волошинка (0-86 км), участок село Рощинское - село Волошинка;
- Волошинка-Сергеевка-Тимирязево (0-119 км), участок село Волошинка - село Тимирязево;
- Тимирязево-Сарыколь-граница области (0-31 км), участок село Тимирязево - граница области.
На автодорогах республиканского значения задействовано 29 единицы техники.
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