Из-за непогоды ограничено движение на трассах в восьми областях

Фото: КазАвтоЖол

Участки республиканских трасс закрыты в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Улытауской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "КазАвтоЖол".

"По состоянию на 21:30 15 апреля в восьми областях в связи с ухудшением погодных условий: дождём, снегом, метелью действует временное ограничение движения на 20 участках автодорог республиканского значения общей протяжённостью 2841 километра или 11.4 процента от общей сети республиканских трасс", — говорится в сообщении.

В "КазАвтоЖоле" напомнили, что и в западных регионах страны наблюдается резкое ухудшение погодных условий. При возникновении нештатных ситуаций специалисты рекомендуют звонить по короткому номеру 1403.

Напомним, в большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение из-за дождя, снега, метели и гололёда.