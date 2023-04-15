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Из-за непогоды ограничено движение на трассах в восьми областях
Участки республиканских трасс закрыты в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Улытауской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "КазАвтоЖол".
"По состоянию на 21:30 15 апреля в восьми областях в связи с ухудшением погодных условий: дождём, снегом, метелью действует временное ограничение движения на 20 участках автодорог республиканского значения общей протяжённостью 2841 километра или 11.4 процента от общей сети республиканских трасс", — говорится в сообщении.
В "КазАвтоЖоле" напомнили, что и в западных регионах страны наблюдается резкое ухудшение погодных условий. При возникновении нештатных ситуаций специалисты рекомендуют звонить по короткому номеру 1403.
Напомним, в большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение из-за дождя, снега, метели и гололёда.
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