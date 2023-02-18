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  • Из-за непогоды ограничено движение авто на трёх участках республиканских трасс
pixabay.com Сегодня, 01:18
96
Сегодня, 01:18
96
Фото: pixabay.com

Из-за непогоды ограничено движение авто на трёх участках республиканских трасс

На трёх участках республиканских трасс из-за погодных условий временно ограничено движение транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию "Казавтожол".

Так, в Жамбылской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассе Екатеринбург-Алматы (2005-2152 км, участок п.Сарышаган - п.Бурылбайтал).

В области Жетысу введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге Ушарал-Достык (84-184 км, участок ст.Коктума - ст.Достык).

В Западно-Казахстанской области введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на дороге Атырау-Уральск (189-371 км, участок граница Атырауской области - с.Чапаев).

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#непогода #дорога #Казавтожол
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:18
96
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