"КазАвтоЖол" сообщил об ограничениях на республиканских трасс в связи с ухудшением погодных условий, передаёт BaigeNews.kz.

Туркестанская область:

15 декабря с 12:00 для грузового транспорта закрыт участок автодороги республиканского значения "Алматы-Ташкент-Термез" от границы Жамбылской области до села Турара Рыскулова.

Жамбылская область:

15 декабря с 17:00 ограничение для грузового транспорта введут на участке автодороги республиканского значения "Алматы-Ташкент-Термез" от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области.