Из-за непогоды ограничат движения на трассах в двух регионах Казахстана
Дороги для грузового транспорта закроют в Туркестанской и Жамбылской областях.
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"КазАвтоЖол" сообщил об ограничениях на республиканских трасс в связи с ухудшением погодных условий, передаёт BaigeNews.kz.
Туркестанская область:
15 декабря с 12:00 для грузового транспорта закрыт участок автодороги республиканского значения "Алматы-Ташкент-Термез" от границы Жамбылской области до села Турара Рыскулова.
Жамбылская область:
15 декабря с 17:00 ограничение для грузового транспорта введут на участке автодороги республиканского значения "Алматы-Ташкент-Термез" от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области.
"В эти выходные ожидается резкое ухудшение погодных условий: возможны снегопады и образование гололедицы. В связи с этим настоятельно рекомендуем подготовить автомобили к зимнему сезону и строго соблюдать правила дорожной безопасности перед выездом. Для получения дополнительной информации вы можете круглосуточно обратиться в колл центр по номеру 1403", — говорится в сообщении "КазАвтоЖола".