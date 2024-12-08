В Алматинской области на сутки ограничат движение для грузового и общественного транспорта на участке автодороги республиканского значения "Подъезд к турбазе Алма-Тау" (участок п. Туздыбастау – п. Бескайнар), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Ограничение вводится в связи с ухудшением погодных условий и будет действовать с 03:00 8 декабря до 07:00 9 декабря.