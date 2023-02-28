Из-за непогоды движение ограничили в четырёх областях Казахстана

Фото: almaty.tv

В четырёх регионах страны из-за непогоды временное ограничили движения на 11 участках автодорог республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

По данным нацкомпании, ограничения введены в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.

В Актюбинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге "Актобе - граница Российской Федерации", а именно с 39 по 136 километр, на участке посёлок Ш.Калдаякова - граница Российской Федерации"; на участке "Актобе - Мартук - граница Российской Федерации" с 23 по 99 километр, участок АЗС "ЭкоОйл" - граница Российской Федерации; на участке "Самара - Шымкент" с 526 по 710 километр, участок границы Западно-Казахстанской области - посёлок Куршасай.

В Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге на участке "Костанай - Аулиеколь - Сурган" со 108 по 218 километр, участок посёлок Аулиеколь - посёлок Октябрьское; "Костанай-Аулиеколь-Сурган" с 218 по 232 километр, участок посёлок Октябрьское - граница Акмолинской области; "Екатеринбург - Алматы" с 686 по 729 километр, участок посёлок Сарыколь - граница Северо-Казахстанской области.

В Северо-Казахстанской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах: "Екатеринбург - Алматы" с 729 по 768 километр, участок от границы Костанайской области до села Токсан Би; "Жезказган - Петропавловск" с 595 по 719 километр, участок от границы Акмолинской области до села Новоишимское; "Волошинка - Сергеевка - Тимирязево" с 52 по 119 километр, участок от города Сергеевка до села Тимирязево; "Тимирязево - Сарыколь - граница Костанайской области" с 0 по 32 километр, участок от села Тимирязево до границ Костанайской области.

В Западно-Казахстанской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах: "Самара - Шымкент" с 392 по 526 километр, участок от посёлка Жымпиты до границы Актюбинской области.