Из-за непогоды дороги перекрыли в трёх регионах Казахстана

Фото: пресс-службы МЧС РК

В трёх областях страны, в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости), введено временное ограничение движения на пяти участках автодорог республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал QazAvtoJol.

Трассы перекрыты по следующим направлениям:

Алматинская область:

Для грузового автотранспорта с прицепом, полуприцепом и пассажирского транспорта — "Алматы-Усть-Каменогорск" с 78 по 124 километр на участке "город Конаев — село Шенгельды".

Для всех видов автотранспорта — "Алматы — Шелек — Хоргос" со 136 по 320 километр на участке "Байсеит — станция Хоргос".

Жамбылская область

Для всех видов транспорта — "Алматы — Ташкент — Термез" со 159 по 238 километр на участке "село Кенен — село Благовещенка" (движение осуществляется через старый перевал Кордай).

Область Жетысу

Для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом и пассажирского автотранспорта — "Алматы — Усть-Каменогорск" со 124 по 287 километр на участке "село Шенгельды — село Карабулак"; "Алматы — Усть-Каменогорск" с 287 по 558 километр участка "село Карабулак — город Ушарал".

Для очистки автодорог задействовано 337 единиц дорожно-эксплуатационной техники и 636 человек.