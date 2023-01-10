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  • Из-за непогоды 122 участка автодорог закрыли в Казахстане — МЧС
пресс-службы МЧС РК Вчера, 08:24
1077
Вчера, 08:24
1077
Фото: пресс-службы МЧС РК

Из-за непогоды 122 участка автодорог закрыли в Казахстане — МЧС

В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололёд) закрыты 122 участка автодорог, из которых 42 республиканского значения для дизельных и общественных видов автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

При выезде из города Темиртау скопилось 57 единиц техники.

За текущие сутки спасательными подразделениями МЧС спасено и эвакуировано семь человек, в том числе пять детей в Костанайской области. 

В пунктах временного обогрева в Костанайской и Акмолинской областях размещено 56 человек, из них 11 детей.

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#МЧС РК #закрытие трасс #эвакуация #мороз #метель
BaigeNews.kz
Вчера, 08:24
1077
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