Из-за непогоды 122 участка автодорог закрыли в Казахстане — МЧС

Фото: пресс-службы МЧС РК

В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололёд) закрыты 122 участка автодорог, из которых 42 республиканского значения для дизельных и общественных видов автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

При выезде из города Темиртау скопилось 57 единиц техники.

За текущие сутки спасательными подразделениями МЧС спасено и эвакуировано семь человек, в том числе пять детей в Костанайской области.

В пунктах временного обогрева в Костанайской и Акмолинской областях размещено 56 человек, из них 11 детей.