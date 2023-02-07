Из-за нехватки земли в Шымкенте не могут достроить новый терминал аэропорта

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Для продолжения строительства инвестору не хватает шести гектаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на vera.kz.

Инвестору негде строить перрон, без которого терминал не может функционировать. Территория, на которой по проекту планировали сделать перрон и телескопические трапы, принадлежит старому аэропорту и вокруг неё кипят судебные страсти. Они начались когда акимат Шымкента решил выставить на торги старый аэропорт. В условиях для торгов указывалось, что покупатель должен иметь 5-летний опыт управления воздушной гаванью и, более того, отдать шесть гектаров земли перрона инвестору, который строит новый терминал. Потенциальный покупатель с такими условиями продажи не согласился. Суд оказался на его стороне и признал эти тендерные условиями ограничивающими конкуренцию. Теперь акимат Шымкента свою правоту пытается доказать в Верховном суде. Процесс, скорее всего, пройдёт в феврале.

"Потенциальные участники не согласны с теми требованиями, что мы выставляем. Там было указано, что доверительный управляющий должен взять на себя обязательства по отчуждению шести гектаров в пользу инвестора, который строит терминал. Чтобы аэропорт заработал, нужен терминал. Если Верховный суд оставит решение суда первой инстанции без изменений, то будем искать другие пути в рамках закона. Будем искать варианты, либо менять требования", – сказал руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог акимата Шымкента Мухтар Коканбаев.

Антикоррупционная служба Шымкента заинтересовалась строительством, ведь в этот проект вложены восемь миллиардов бюджетных средств. Их потратили на парковку перед терминалом, строительство дороги и прокладку инженерных коммуникаций. О том, что забиты первые сваи инвестор отчитывался в 2019-ом году. Тогда сдать объект обещали в октябре 2020 года, но сроки затянулись.

Сейчас работы по строительству терминала завершены на 80 процентов. Единственным препятствием для сдачи проекта является недостающие участки для строительства галерей и установки телескопических трапов, рассказал Алик Ганеев, директор по правовым вопросам АО "Авиакомпания SCAT", которая инвестировала в проект 15 миллиардов тенге.