Из-за мороза закрыли участок дороги в Восточно-Казахстанской области
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63Фото: pexels.com
О введении ограничения движения в Восточно-Казахстанской области сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
"26 декабря 2024 года в 18:00 в Восточно-Казахстанской области в связи ухудшением погодных условий (сильный мороз, -28С) вводится ограничение движения для общественного транспорта оснащенных дизельными двигателями на участке автодороги "Омбы-Майкапшагай" км 1103-1321 (от гр. области Абай до границы КНР)"- говорится в сообщении.
Ориентировочное время открытия дороги - 27 декабря 2024 года в 07:00.
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