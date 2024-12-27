О введении ограничения движения в Восточно-Казахстанской области сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"26 декабря 2024 года в 18:00 в Восточно-Казахстанской области в связи ухудшением погодных условий (сильный мороз, -28С) вводится ограничение движения для общественного транспорта оснащенных дизельными двигателями на участке автодороги "Омбы-Майкапшагай" км 1103-1321 (от гр. области Абай до границы КНР)"- говорится в сообщении.

Ориентировочное время открытия дороги - 27 декабря 2024 года в 07:00.