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  • Из-за мороза ограничили движение транспорта на трассе Караганда-Балхаш
pixabay.com / иллюстративное фото Вчера, 23:22
186
Вчера, 23:22
186
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Из-за мороза ограничили движение транспорта на трассе Караганда-Балхаш

Из-за сильного мороза введено ограничение для движения некоторых видов транспорта на дороге Караганда-Балхаш, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию "КазАвтоЖол".

"С 23:00 в связи с понижением температуры воздуха до -32 градусов введено ограничение движения для грузовых и общественных автотранспортных средств (дизельного автотранспорта) на участке Караганда-Балхаш автодороги республиканского значения Алматы-Екатеринбург", - сообщает "КазАвтоЖол".

Сообщалось, что морозы до 35 градусов прогнозируются ночью 6 декабря в Карагандинской области.

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#непогода #мороз #дорога
BaigeNews.kz
Вчера, 23:22
186
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