В большинстве регионов страны бушуют метели, а видимость на дорогах остаётся нулевой. В МЧС обратились к казахстанским водителям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По данным АО "НК КазАвтоЖол" в связи с ухудшением погодных услови закрыто движение на 18-ти участках трасс республиканского значения (Астана, Абай, Акмолинская, ВКО, Костанайская, Павлодарская, Ұлытау, СКО) и на 27-ти участках дорог областного значения (Акмолинская, ВКО, Карагандинская, Костанайская, Ұлытау). Дорожные службы проводят работы по расчистке дорожного полотна", — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что в связи с непогодой в стране водителям рекомендуют соблюдать меры безопасности: следить за штормовыми предупреждениями; учитывать сообщения о закрытии дорог; воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.