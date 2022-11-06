Из-за метели закрыт участок дороги Астана - Петропавловск

Участок трассы Астана-Петропавловск (367-473 км, от села Келлеровка до Петропавловска) закрыт для всех видов автотранспорта из-за метели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании "КазАвтоЖол".

В расчистке дороги задействовано порядка 20 единиц спецтехники и 25 человек персонала.

Указывается, что за прошедшие сутки на республиканских автодорогах Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей выпало большое количество осадков в виде дождя и снега.

В ночь с 4 на 5 ноября на очистке дорог от снега, подсыпке противогололёдного материала, а также на патрулировании было задействовано 144 единиц спецтехники и 230 человек.