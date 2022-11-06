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Из-за метели закрыт участок дороги Астана - Петропавловск
Участок трассы Астана-Петропавловск (367-473 км, от села Келлеровка до Петропавловска) закрыт для всех видов автотранспорта из-за метели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании "КазАвтоЖол".
В расчистке дороги задействовано порядка 20 единиц спецтехники и 25 человек персонала.
Указывается, что за прошедшие сутки на республиканских автодорогах Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей выпало большое количество осадков в виде дождя и снега.
В ночь с 4 на 5 ноября на очистке дорог от снега, подсыпке противогололёдного материала, а также на патрулировании было задействовано 144 единиц спецтехники и 230 человек.
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