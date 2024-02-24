Из-за метели на республиканской трассе в Жетысу ввели ограничения
Сегодня, 09:55
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Сегодня, 09:55Сегодня, 09:55
103Фото: pixabay
"КазАвтоЖол" вновь начал вводить ограничения на трассах из-за метели и плохой видимости, передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 9:30 24 февраля в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на одной автодороге республиканского значения в одной области.
В области Жетысу закрыт участок трассы "Ушарал-Достык" от станции Коктума до станции Достык (для всех видов автотранспорта).
К этому часу, на автодорогах республиканского значения задействовано 218 единиц техники и 231 человек.
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