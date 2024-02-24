Из-за метели на республиканской трассе в Жетысу ввели ограничения

"КазАвтоЖол" вновь начал вводить ограничения на трассах из-за метели и плохой видимости, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 9:30 24 февраля в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на одной автодороге республиканского значения в одной области.

В области Жетысу закрыт участок трассы "Ушарал-Достык" от станции Коктума до станции Достык (для всех видов автотранспорта).

К этому часу, на автодорогах республиканского значения задействовано 218 единиц техники и 231 человек.