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Из-за метели на республиканской трассе в Жетысу ввели ограничения

Сегодня, 09:55
АВТОР
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pixabay Сегодня, 09:55
Сегодня, 09:55
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Фото: pixabay

"КазАвтоЖол" вновь начал вводить ограничения на трассах из-за метели и плохой видимости, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 9:30 24 февраля в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на одной автодороге республиканского значения в одной области.

В области Жетысу закрыт участок трассы "Ушарал-Достык" от станции Коктума до станции Достык (для всех видов автотранспорта).

К этому часу, на автодорогах республиканского значения задействовано 218 единиц техники и 231 человек.

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