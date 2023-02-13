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  • Из-за метели ограничено движение в Жамбылской и Жетысуской областях
inform.kz Сегодня, 13:33
121
Сегодня, 13:33
121
Фото: inform.kz

Из-за метели ограничено движение в Жамбылской и Жетысуской областях

В Жамбылской и Жетысуской областях ограничено движение из-за метели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"В Жамбылской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге "Алматы-Ташкент-Термез" на участке село Кенен-село Благовещенко", - говорится в сообщении.

Движение осуществляется через старый перевал Кордай.

"В Жетысуской области ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге "Ушарал-Достык" км. 84-184 уч. Станция Коктума – станция Достык", - добавили в "КазАвтоЖол".

Отметим, на республиканской сети автодорог работает 506 единиц спецтехники и 1030 специалистов.

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#Жамбылская область #Жетысуская область #трасса
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:33
121
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