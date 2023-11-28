Из-за матча в Астане продлят время курсирования автобусов
Вчера, 23:29
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Вчера, 23:29Вчера, 23:29
131Фото: BaigeNews.kz
В Астане 30 ноября продлят время курсирования ряда городских и пригородных маршрутов в связи с проведением футбольного матча между клубами "Астана" и "Динамо" Загреб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию City Transportation Systems.
Матч столичного футбольного клуба "Астана" против футбольного клуба "Динамо" Загреб начнётся в 21:30 на стадионе "Астана Арена".
"Для удобства болельщиков продлевается время курсирования городских и пригородных маршрутов №№ 10, 12, 26, 37, 40, 49, 51, 53, 60 и 303. Таким образом, после игры вы сможете беспрепятственно добраться до места назначения", — отмечается в сообщении CTS.
Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале Qazsport.
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