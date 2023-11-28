Из-за матча в Астане продлят время курсирования автобусов

В Астане 30 ноября продлят время курсирования ряда городских и пригородных маршрутов в связи с проведением футбольного матча между клубами "Астана" и "Динамо" Загреб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию City Transportation Systems.

Матч столичного футбольного клуба "Астана" против футбольного клуба "Динамо" Загреб начнётся в 21:30 на стадионе "Астана Арена".

"Для удобства болельщиков продлевается время курсирования городских и пригородных маршрутов №№ 10, 12, 26, 37, 40, 49, 51, 53, 60 и 303. Таким образом, после игры вы сможете беспрепятственно добраться до места назначения", — отмечается в сообщении CTS.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале Qazsport.