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Вчера, 22:48
256
256Фото: aljazeera.com
Из-за лесных пожаров в Испании эвакуировано более 700 человек
Более 400 пожарных и военных пытаются ликвидировать сильный лесной пожар на западе Испании. Борьбу с разгулом стихии осложняет сильный ветер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
Более 700 человек были эвакуированы в районе Лас-Урдес в провинции Касерес на западе Испании из-за сильного пожара, вспыхнувшего здесь в среду.
Как сообщается, пострадали 8,5 тысяч гектаров леса, на борьбу с разгулом стихии были направлены более 400 пожарных и военных. Их задача осложняется сильным ветром, с порывами до 60 километров в час.
Основная версия пожара — умышленный поджог. По словам властей, огонь вспыхнул сразу в двух местах практически одновременно.
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