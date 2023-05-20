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  • Из-за лесных пожаров в Испании эвакуировано более 700 человек
aljazeera.com Вчера, 22:48
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Вчера, 22:48
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Фото: aljazeera.com

Из-за лесных пожаров в Испании эвакуировано более 700 человек

Более 400 пожарных и военных пытаются ликвидировать сильный лесной пожар на западе Испании. Борьбу с разгулом стихии осложняет сильный ветер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Более 700 человек были эвакуированы в районе Лас-Урдес в провинции Касерес на западе Испании из-за сильного пожара, вспыхнувшего здесь в среду. 

Как сообщается, пострадали 8,5 тысяч гектаров леса, на борьбу с разгулом стихии были направлены более 400 пожарных и военных. Их задача осложняется сильным ветром, с порывами до 60 километров в час. 

Основная версия пожара — умышленный поджог. По словам властей, огонь вспыхнул сразу в двух местах практически одновременно.

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Вчера, 22:48
256
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