Автомашины на закрытой из-за лавины трассе Восточно-Казахстанской области пропускают под присмотром медиков и силовиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В районе Алтай на 66-ом км автодороги республиканского значения "Усть-Каменогорск – Алтай" спасатели и сотрудники полиции совместно обеспечивают безопасность, осуществляя разовые пропуски автомобилей на закрытой из-за лавинной опасности трассе. На месте также дежурят врачи ЦМК МЧС РК. Всего осуществлен пропуск около 40 автомашин", - сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Накануне в регионе ветер и обильные осадки привели к самопроизвольному сходу лавин.

"МЧС просит граждан не рисковать и в период лавинной опасности не посещать и не проезжать лавиноопасные участки", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее жителям ВКО порекомендовали воздержаться от поездок в горную местность.