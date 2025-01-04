Из-за лавины автомобили на трассе в ВКО пропускают под присмотром медиков и силовиков
Накануне в регионе ветер и обильные осадки привели к самопроизвольному сходу лавин.
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Автомашины на закрытой из-за лавины трассе Восточно-Казахстанской области пропускают под присмотром медиков и силовиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"В районе Алтай на 66-ом км автодороги республиканского значения "Усть-Каменогорск – Алтай" спасатели и сотрудники полиции совместно обеспечивают безопасность, осуществляя разовые пропуски автомобилей на закрытой из-за лавинной опасности трассе. На месте также дежурят врачи ЦМК МЧС РК. Всего осуществлен пропуск около 40 автомашин", - сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Накануне в регионе ветер и обильные осадки привели к самопроизвольному сходу лавин.
"МЧС просит граждан не рисковать и в период лавинной опасности не посещать и не проезжать лавиноопасные участки", - добавили в ведомстве.
Напомним, ранее жителям ВКО порекомендовали воздержаться от поездок в горную местность.
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