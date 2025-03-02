В Японском городе Офунато эвакуируют местных жителей из-за лесного пожара, который охватил более 1200 га, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Arab News.

Уточняется, что это самый крупный пожар с 1992 года.

"Тысячи людей были эвакуированы из города Офунато, поскольку крупнейший за последние три десятилетия лесной пожар не утихает", — указано в сообщении.

Официальные лица заявили, что около 2000 человек были эвакуированы в дома друзей и родственников со всего города Офунато, и более 1200 человек были эвакуированы в приюты.

По некоторым данным, площадь пожара составляет более 1800 гектаров.

Согласно правительственным данным, количество лесных пожаров упало до пика в 1970-х годах, но к 2023 году по всей Японии произошло около 1300 пожаров из-за пересыхания воздуха. Он концентрируется от 2 до 4 месяцев в сухую и ветреную погоду.