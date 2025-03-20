Из-за избыточной влажности ограничили движение по одной из трасс в Казахстане
Об этом сообщили в компании "КазАвтоЖол".
Сегодня, 17:39
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Сегодня, 17:39Сегодня, 17:39
116Фото: pxhere.com
Ограничение движения для грузового автотранспорта ввели на участке дороги "Астана – Кокшетау (в обход) – Петропавловск – граница РФ", передаёт BaigeNews.kz.
"20 марта в 17:10 в Северо-Казахстанской области в связи с избыточной влажностью и снижением несущей способности дорожного покрытия вводится ограничение движения для грузового автотранспорта на участке дороги "Астана – Кокшетау (в обход) – Петропавловск – граница РФ" км 496-465 (Мамлютка – пункт пропуска Жана Жол, граница РФ)", - сообщили в компании "КазАвтоЖол".
Когда разрешат проезд по участку трассы, не уточняется.
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