Ограничение движения для грузового автотранспорта ввели на участке дороги "Астана – Кокшетау (в обход) – Петропавловск – граница РФ", передаёт BaigeNews.kz.

"20 марта в 17:10 в Северо-Казахстанской области в связи с избыточной влажностью и снижением несущей способности дорожного покрытия вводится ограничение движения для грузового автотранспорта на участке дороги "Астана – Кокшетау (в обход) – Петропавловск – граница РФ" км 496-465 (Мамлютка – пункт пропуска Жана Жол, граница РФ)", - сообщили в компании "КазАвтоЖол".

Когда разрешат проезд по участку трассы, не уточняется.