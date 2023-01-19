Из-за хейта в соцсетях отменили результаты конкурса на герб Улытауской области

В Улытауской области отменили утверждённый герб региона из-за хейта в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

Конкурс на лучший эскизный проект герба проходил в течение нескольких месяцев. Своё видение одного из главных символов региона представили порядка 130 дизайнеров со всего Казахстана. Их представили на выставке в Жезказгане в декабре. В результате члены комиссии вместе с горожанами отобрали 18 лучших эскизов.

Лучшим признали проект члена Евразийского Союза дизайнеров Шахибадена Сейткенова. В его эскизе герб области представляет собой одноцветное контурное изображение гор. В нижней части герба – надпись ULYTAU.

На своей странице в Facebook исполнительный секретарь Столичного клуба аналитиков Аскар Джапаров опубликовал похожие на утверждённый герб изображения, отметив, что выбранный для Улытауской области герб является плагиатом.

Фото facebook.com/askar.japarov