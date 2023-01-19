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  • Из-за хейта в соцсетях отменили результаты конкурса на герб Улытауской области
пресс-службы акимата Улытауской области Сегодня, 14:48
179
Сегодня, 14:48
179
Фото: пресс-службы акимата Улытауской области

Из-за хейта в соцсетях отменили результаты конкурса на герб Улытауской области

В Улытауской области отменили утверждённый герб региона из-за хейта в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

Конкурс на лучший эскизный проект герба проходил в течение нескольких месяцев. Своё видение одного из главных символов региона представили порядка 130 дизайнеров со всего Казахстана. Их представили на выставке в Жезказгане в декабре. В результате члены комиссии вместе с горожанами отобрали 18 лучших эскизов.

Лучшим признали проект члена Евразийского Союза дизайнеров Шахибадена Сейткенова. В его эскизе герб области представляет собой одноцветное контурное изображение гор. В нижней части герба – надпись ULYTAU.

На своей странице в Facebook исполнительный секретарь Столичного клуба аналитиков Аскар Джапаров опубликовал похожие на утверждённый герб изображения, отметив, что выбранный для Улытауской области герб является плагиатом.

Фото facebook.com/askar.japarov

"Вопрос эмблемы области вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. В этой связи было принято решение об отмене итогов конкурса и, соответственно, результатов конкурсной комиссии", — сообщается на странице акимата Улытауской области в Facebook.

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#символика #Улытау #конкурс
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:48
179
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