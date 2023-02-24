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pixabay.com Сегодня, 00:26
175
Сегодня, 00:26
175
Фото: pixabay.com

Из-за гололёда выезд из Астаны полностью закрыт

Выезд из Астаны по всем направлениям закрыт из-за сильного гололёда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города. 

"Департамент полиции Астаны в связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков, а также образованием сильной гололедицы просит воздержаться от поездок. Движение для всех видов транспортных средств за пределы города во всех направлениях закрыто. Будьте максимально осторожными и внимательными", - отмечается в сообщении.

По прогнозам синоптиков, 24 февраля в Астане днём температура воздуха понизится до 7-9 градусов мороза, скорость ветра будет достигать 9-14 м/с.

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#гололёд #дороги #Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:26
175
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