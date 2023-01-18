Из-за гибели человека в гололёд на сотрудников "КазАвтоЖол" завели уголовное дело

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Прокуратура Алматинской области возбудила уголовное дело в отношении работников АО "НК "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

В отношении сотрудников компании, ответственных за эксплуатацию дорог и обеспечение безопасности дорожного движения начато досудебное расследование по части 3 статьи 353 Уголовного кодекса — "Нарушение действующих на транспорте правил, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"Прокуратура намерена привлечь к ответственности сотрудников, по чьей вине на 165-м километре республиканской трассы "Алматы-Шелек-Хоргос" в результате дорожной аварии погиб один человек. Основной причиной данной аварии является гололёд и несвоевременная очистка дорожного покрытия АО "НК "КазАвтоЖол"", — говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, в соответствии со статьёй 19 Закона РК "Об автомобильных дорогах", дорожный орган и управляющие автомобильными дорогами несут ответственность за содержание обслуживаемых автомобильных дорог и сооружений на них в состоянии, обеспечивающем бесперебойный и безопасный проезд транспортных средств.

Сообщается, что расследованием дела занимается следственное управление департамента полиции Алматинской области.