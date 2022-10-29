Из-за долгов жильцам многоэтажки в Усть-Каменогорске заблокировали банковские счета

"Сколько ходила, никакой помощи не было. Без воды сидела. В ванной посуду мыла", - говорит председатель ОСИ Кульпан Билялова.
"У нас муж только работает. Счета его все заблокированы. Получается, я не могу в магазин даже сходить, купить что-либо. С детьми дома сижу в декрете", - жалуется Анар Тогыспаева.
Сейчас почти у всех квартирантов заблокированы банковские карты. Председатель КСК таким образом решил заставить оплатить долги. По документам, в должниках практически все жильцы дома.
"Если собственники несогласны, в плане того, что работы не делались, мы договор не заключали – это всё спорно. Пусть в суде решают", - сказала главный специалист жилищной инспекции Надежда Бражникова.
Жильцы требуют, чтобы им разблокировали банковские счета. Дальше совместно с адвокатом они намерены выяснить, как набежали такие долги.