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Из-за долгов Уральскую ТЭЦ отключили от газоснабжения
В акимате города и в самом "Жайыктеплоэнерго" скрывают информацию, повторяя одно и то же: на ТЭЦ продолжаются ремонтные работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.
19 сентября ровно две недели, как уральцы живут без горячей воды. Тогда в акимате и в самом АО "Жайыктеплоэнерго" заявили, что пятого сентября на ТЭЦ Уральска начались ремонтно-профилактические работы, генерирующее оборудование было полностью приостановлено и город пришлось отключить от горячего водоснабжения. Ремонтные работы планировалось завершить к 15 сентября.
16 сентября коммерческий директор предприятия Бекболат Камешов заявил, что работа ТЭЦ была возобновлена и до вечера в квартирах горожан появится горячая вода. На вопрос, имеются ли у предприятия долги за газ, из-за которых работу ТЭЦ в Уральске останавливали несколько раз, Камешов ответил, что долги текущие, больших долгов у предприятия перед газовиками нет.
Вода так и не появилась, а дозвониться до руководства АО "Жайыктеплоэнерго" нам так и не удалось.
В городском акимате решили прояснить ситуацию и сообщили, что ремонтные работы на ТЭЦ не завершились. Подача горячего водоснабжения планируется ориентировочно в начале этой недели, а именно 19 сентября.
Сегодня утром пресс-служба акимата Уральска продолжает настаивать на том, что в "Жайыктеплоэнерго" продолжаются ремонтные работы и горячую воду ориентировочно подадут 19 сентября.
Вот только в департаменте комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго по ЗКО сообщили, что плановые ремонтные работы в АО "Жайыктеплоэнерго" завершились 15 сентября. Никаких внеплановых ситуаций не было, а горячую воду не подают, поскольку ТЭЦ отключена от газоснабжения.
"У АО "Жайыктеплоэнерго" образовался долг за июнь и июль этого года в размере около 230 млн тенге. Этот вопрос решается на уровне акимата", - рассказал руководитель департамента комитета Серикболат Ешев.
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